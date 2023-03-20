سجلت اليابان 50 ألفا و489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الماضي، بانخفاض بواقع نحو 13 ألف حالة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، بما في ذلك ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، إلى 33 مليونا و392 ألفا و879 حالة، حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (1 صباحا بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة أسبوعيا لتصل إلى 4604 حالات، تليها آيتشي بعدد حالات بلغ 2854 حالة، وأوساكا بعدد حالات بلغ 2775 حالة، وكاناجاوا بعدد حالات بلغ 2689 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في اليابان بين مرضى كوفيد-19 بواقع 307 حالات، مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 73 ألفا و556 حالة.