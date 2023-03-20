كندا تعجز عن الوفاء بزيادة إنتاج النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا

زادت كندا إنتاج النفط في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه جاء دون تعهدها بتعزيز الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل في اليوم، لمساعدة البلاد في الابتعاد عن الاعتماد على الإمدادات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه وفقا لبيانات الجهة المنظمة لقطاع الطاقة في كندا، زاد إنتاج النفط بحوالي 168 ألف برميل في اليوم في الفترة بين ديسمبر عام 2021 وديسمبر عام 2022،

كان وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون، قد تعهد في مارس الماضي بمساعدة "أصدقائنا الأوروبيين" عبر زيادة معروض الخام العالمي بعدما هاجمت روسيا جارتها وتسببت في ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

وقال إن كندا ستزيد إنتاج النفط بواقع 200 ألف برميل في اليوم والغاز الطبيعي بما يعادل 100 ألف برميل في اليوم بنهاية العام لتسريع المشروعات المخطط لها .

ولكن شركات الطاقة بالبلاد ظلت منضبطة فيما يتعلق بإنفاق السيولة النقدية بعد سنوات من انخفاض أسعار السلع.

وإضافة إلى ذلك، تم تأجيل تشغيل منصة رئيسية للنفط، كان من المقرر أن تبدأ العمل قبالة ساحل نيوفاوندلاند

كما تعرقل إنتاج النفط في ديسمبر الماضي جراء الطقس البارد، ما خفض إنتاج الرمال النفطية في ألبيرتا، وهو الإقليم الذي يضم معظم احتياطيات النفط بالبلاد.