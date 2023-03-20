ارتفاع قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار في كابول

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ارتفعت قيمة العملة الأفغانية مؤخرا أمام الدولار الأمريكي في سوق كابول للأوراق المالية، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الافغانية، اليوم الاثنين.

وجرى أمس الأحد بيع الدولار الواحد مقابل 87 أفغانيا في سوق "سراي شاهزادة"، وهو أكبر أسواق الصرافة في البلاد.

وقال العاملون في قطاع الصرافة بسوق "سراي شاهزادة"، إن سعر العملة الأفغانية ارتفع أمام الدولار الأمريكي بسبب مزادات البنك المركزي على الدولار الأمريكي.

وقال عبد الرحمن زيراك، وهو متحدث باسم "اتحاد صرافة سراي شاهزادة": "كان الدولار يتراجع في الأسبوع الماضي بواقع 50 أو 30 أو 40 سنتا يوميا.. وكان يتم استبدال الدولار بـ91 أفغانيا".

وأشار البنك المركزي إلى أنه طرح في المزاد أكثر من 64 مليون دولار خلال العشرة أيام الماضية.