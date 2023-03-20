 الدنمارك تستأنف إعادة النظر في 4 طلبات أخرى خاصة بمزارع الرياح البحرية - بوابة الشروق
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الدنمارك تستأنف إعادة النظر في 4 طلبات أخرى خاصة بمزارع الرياح البحرية

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 5:02 م

من المقرر أن تستأنف الدنمارك، إعادة النظر في 4 طلبات أخرى خاصة بمزارع الرياح البحرية، بعد أن علقت كوبنهاجن في الشهر الماضي جميع الطلبات الجديدة؛ بسبب مخاوف من خرق برنامج الباب المفتوح الخاص بها لقوانين الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الطاقة الدنماركية، قولها اليوم الاثنين، إن السلطات توصلت الآن إلى أن تصاريح التحقيق الأولية للمزارع الأربع، لا تنتهك لوائح الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن الدنمارك استأنفت حتى الآن مراجعات لـ6 من أصل 33 مشروعا معلقا، وتقوم بالتحقيق في أمر الطلبات المتبقية.


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