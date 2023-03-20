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تراجع نسبة ختان البنات إلى 14.2% خلال عام 2021

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 1:12 م

انخفضت نسبة ختان البنات في الفئة العمرية "0-19 سنة" إلى 14.2% عام 2021، مقابل 21.4% عام 2014، وتقل هذه النسبة في الحضر عن الريف "9.5%، 16.9%" على التوالي، وفقا لنتائج النهائية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تشير البيانات إلى انخفاض نسب الختان بين البنات مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، حيث بلغت 9.4% لدى الأمهات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى، بينما بلغت أعلى نسبة لها 27.9% للأمهات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة، وسجلت محافظات مطروح، دمياط، البحيرة أقل نسب "0.2%، 1%، 2%" على التوالي، بينما سجلت محافظات الأقصر، أسوان، سوهاج أعلى نسب "56.7%، 46.8%، 43.5%" على التوالي.

وأوضح الجهاز أن نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية لختان بناتهن في المستقبل بلغت 12.8% عام 2021، وكانت أقل نسب لها في محافظات مطروح، دمياط، بورسعيد "0.5%، 0.8%، 1.2%" على التوالي، بينما سجلت محافظات قنا، بني سويف، أسوان أعلى نسب "35.9%، 27.2%، 26%" على التوالي، مما يستدعي التدخل في هذه المحافظات.


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