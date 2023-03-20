إحدى القطع الفنية المفضلة في شيكاغو هي حبة الفاصولياء اللامعة المتعرجة الكبيرة الحجم، والآن أصبح لدى نيويورك تحفتها من حبة الفاصولياء العملاقة أيضا.

حصلت شيكاغو على حبة الفاصولياء في 2006، ومن حينها تجذب الحشود لالتقاط الصور أمامها. وتعكس إحدى أكبر القطع الفنية الخارجية الدائمة في العالم، خط السماء الشهير في شيكاغو.

ويسمى العمل رسميا "كلاود جيت" وهو من تصميم الفنان الهندي البريطاني أنيش كابور.

ويشتهر كابور بأعماله الخارجية الكبيرة الحجم، بما في ذلك العديد من الأسطح العاكسة بشدة. ويبدو أنه لم يكن معجبا باللقب الذي أطلق على عمله، ولكنه تقبل "حبة الفاصولياء" في النهاية.

وفي نيويورك، يبلغ قياس أحدث "حبة فاصولياء" أبدعها كابور نحو ستة أمتار عند أعلى نقطة لها. ولا تحمل اسما رسميا بعد، ولكنها وجدت منزلا تحت ظلال ناطحة سحاب تريبيكا في مانهاتن.

وتأجل كثيرا إنشاء العمل الفني الذي يرجع تكليفه إلى 2008، ويعتقد أنه تكلف ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين دولار. ولكن نظرا لأنه صار مفتوحا الآن، فإن سطحه العاكس جعله جاذبا للأشخاص الذين يلتقطون صور السيلفي منذ افتتاحه.