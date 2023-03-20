 رئيس لاتفيا ليفيتس يعرب عن استعداده لتولي فترة رئاسة أخرى - بوابة الشروق
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رئيس لاتفيا ليفيتس يعرب عن استعداده لتولي فترة رئاسة أخرى

ريجا - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 12:00 م

أعرب رئيس لاتفيا ايجليس ليفتيس عن استعداده لتولى فترة رئاسة أخرى لمدة أربعة أعوام، ولكنه ربما لن يحظى بالدعم للازم لتولى فترة أخرى عندما تنتهى فترة ولايته في يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة تي في 3.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المرجح أن يحظى ليفتيس بدعم التحالف الوطني، العضو في التحالف الحاكم، في حين سوف ترشح القائمة الموحدة عضوها اولديس بيلين لمنصب الرئيس. ورفضت بقية الأحزاب الإفصاح عن نواياها.

وتشمل قائمة المرشحين الآخرين لمنصب الرئيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، والأمينة العامة المساعدة للدبلوماسية العامة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بايبا برازي


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