تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عام 2021

تراجع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021، مما سوف يؤدي لإبقاء البنك المركزي على مسار خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني القول اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4ر3% في فبراير الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وكان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 4% خلال يناير الماضي.



وكان محافظ البنك المركزي اندرو بايلي قد أشار إلى أنه يحتاج لرؤية مزيد من الأدلة على تراجع الضغوط السعرية إلى الهدف المحدد وهو 2% قبل أن يقرر خفض معدلات الفائدة.



ومن المتوقع أن يبقى المسؤولون على معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاما عند 25ر5% غدا الخميس.