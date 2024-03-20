بوتين يتعهد بضمان سلامة سكان المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببذل السلطات الروسية جهودها من أجل تحسين سلامة سكان المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وشدد بوتين، على أن موسكو لن تقصف المدنيين والبنية التحتية كما تفعل كييف.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع مع مجموعة من المقربين منه، إن "الهدف الأساسي هو ضمان السلامة، هناك طرق مختلفة في هذا الصدد، وهي ليست سهلة، لكننا سنفعلها".

وقالت وكالة تاس، إن الرئيس بوتين كان يعلق على تصريح أدلت به سفيتلانا نيمتسيفا، كبيرة الأطباء في مستشفى منطقة ستاروسكولسكي في سانت لوقا في شبه جزيرة القرم، والتي جاءت من منطقة بيلجورود.

فقد خاطبت بوتين قائلة "لم يترك طبيب واحد في بيلجورود والمناطق التي تعرضت للقصف في منطقة بيلجورود مكان عمله، أؤكد لكم: لن نستسلم، فنحن نؤمن بكم، ونحن نقف معكم وسيكون النصر حليفنا".

وأعرب الرئيس الروسي، عن إعجابه بشجاعة سكان منطقة بيلجورود وكذلك المناطق الأخرى المتاخمة لأوكرانيا.

وأوضح بوتين قائلا: "بالطبع، سنبذل قصارى جهدنا لدعم السكان، سواء أولئك الذين فقدوا أعمالهم، أو المواطنين العاديين الذين فقدوا منازلهم، وكثير غيرهم".

وحسب تقييم بوتين، لا يزال هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وقال: "إننا سنبذل كل ما في وسعنا"، مشددًا على أن روسيا لديها خططها ووجهات نظرها الخاصة، في حين كان بإمكانها الرد على هجمات العدو بنفس الإجراءات.

وأضاف: "لقد شرحت في وقت سابق لماذا يفعل العدو ذلك (يهاجم المدنيين والمنشآت غير العسكرية)، يمكننا بالطبع الرد عليهم بنفس الطريقة، بضرب بنيتهم التحتية المدنية وغيرها من المرافق المماثلة".

وأضاف: "لكن لدينا وجهات نظر أخرى بشأن هذه المسألة، وخططا أخرى، وسنتبعها".