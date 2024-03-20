تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال شهر مارس الجاري

أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الأربعاء تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال مارس الحالي وأصبحوا أقل تشاؤما بشأن المناخ الاقتصادي مع تحسن الرغبة في الشراء.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 22 نقطة مقابل سالب 27 نقطة خلال الشهر الماضي، لكنه مازال أقل من متوسط قراءته خلال العشرين عاما الأخيرة وهو سالب 10 نقاط.

في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي للثقة في المناخ الاقتصادي إلى سالب 35 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 41 نقطة خلال الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤما بشأن الاقتصاد.

كما ارتفع مؤشر قياس الرغبة في الشراء من سالب 17 نقطة إلى سالب 14 نقطة خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه يرى المستهلكون أن الوقت الآن موات بصورة أقل من الشهر الماضي للقيام بمشتريات كبيرة.