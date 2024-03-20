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موعد عودة داروين نونيز لمباريات ليفربول

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 9:09 م

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي، من الإصابة.

حيث كان تعرض نونيزللإصابة في أوتار الركبة في مباراة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 4-3.

وقرر منتخب أوروجواي استبعاد داروين نونيز، من القائمة المستدعاه لهذا الشهر بسبب إصابته في مباراة مانشستر يونايتد.

ووفقًا لـ شبكة «ريفري أوروجواي»، أن داروين نونيز سيكون جاهزًا لمواجهة برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي عقب إنتهاء الفترة الدولية.

جدير بالذكر أن نونيز شارك هذا الموسم في 42 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، واستطاع أن يحرز 17 هدفًا وصنع 12 هدفًا.


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