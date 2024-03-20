الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بأرواح الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن جريمة قتل مواطن (43 عاما) في بلدة عقربا جنوب نابلس برصاص مستعمر هو ترجمة لتحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يتفاخر بتوزيع الأسلحة على المستعمرين، وحمايتهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "هذه الجريمة استخفاف إسرائيلي رسمي بأرواح الفلسطينيين وبالعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على غلاة المتطرفين"، محملة "الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة".

وطالبت الوزارة بـ "اعتقال مرتكبي الجريمة، ووضع منظمات المستعمرين المسلحة على قوائم الإرهاب لدى الدول، وممارسة ضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف الاستعمار، وتفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها، ووقف تمويلها، خاصة وأنها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، بهدف تفجيرها".