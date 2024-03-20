التنوع الزراعي والاتجاه نحو سد الاحتياجات الزراعية للمواطنين هدف تنموي يسعى الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء إلى تحقيقه، من خلال التوسع في المساحات الزراعية، بالتوازي مع التنوع في المحاصيل، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وأيضًا توفير المواد الغذائية والأعلاف للحيوانات بمختلف أنواعها، خاصة أن عدد رؤوس الحيوانات في تزايد مستمر، لذا سعى المزارعين إلى إيجاد بدائل للأعلاف بزراعة بطاطا العلف.



وقال محمد جابر، مهندس زراعي في أحد مزارع مدينة طور سيناء، إن طبيعة التربة ومحدودية المياه بجنوب سيناء، لا يجعلها مؤهلة لزراعة بعض المحاصيل مثل البرسيم الموسمي الذي يعد طعام أساسي للحيوانات، بجانب أن اعتمادها على نظام الري بالتنقيط ساعد بشكل كبير على عدم نمو الحشائش التي يعدها المزارع أحد مصادر تغذية الحيوانات، لذا جرى التوجه نحو الزراعات التي تصلح علف وذات قيمة غذائية عالية، وتسهم في زيادة اللبن والوزن، ومن هذه المحاصيل بطاطا العلف.



وأوضح "جابر" في تصريح اليوم، إنه جرى تجربة زراعة بطاطا من نوع "البيوجارد" وهو نوع خاص بالعلف الحيواني، لونه يكون فاتح عن البطاطا العادية، ونسبة السكر به قليلة جدًا، ولجأ إلى زراعته بعض المزارعين للمساهمة في علف الحيوانات خاصة بعد الارتفاع الشديد في تكلفة نقل العلف الحيواني من المحافظات الأخرى، إضافة ‘لى كونه يتناسب مع نوعية التربة الرملية بالمحافظة، وموفر للمياه.



وأكد أنه جرى زراعته في شهر سبتمبر الماضي وبدأ الحصاد في بداية مارس الجاري، وأثبتت التجربة نجاحها خاصة أن انتاجية الفدان تجاوزت الـ20 طنا، وهذه الكمية مناسبة جدا كون التربة مازالت في مرحلة الاستصلاح، مشيرًا إلى أن عملية الري به بالتنقيط لذا يجري ريه يوم بعد يوم نتيجة النفاذية العالية في التربة.



وأضاف أن هذا النوع من بطاطا العلف، يحتاج إلى عناصر غذائية عالية للوصول لأعلى انتاجية مثل "النيتروجين، البوتاسيوم، الفسفور" بواقع جرعة كل أسبوع، وعناصر غذائية متوسطة مثل " الكالسيوم، الكبريت" كل 15 يوم عن طريق التسميد، ولابد أن يجري تزويد الزرع مرة كل شهر بالعناصر الغذائية الصغرى، مثل " الحديد، المنجنيز".



وعن المكافحة، أكد "جابر" أن الأمراض الحشرية ليست منتشرة بجنوب سيناء بشكل عام، لعدم انتشار الزراعة بها مقارنة بأراضي الدلتا والصعيد.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن التوسع في زراعة المحاصيل العلفية بجنوب سيناء، بات ضرورة ملحة ، خاصة مع نمو الثروة الحيوانية على أرض المحافظة، وتعد البطاطا من العلفية التي تستخدم كعلف للأغنام والأبقار والجاموس، والأسماك والدواجن ، لما يحتويه من بروتينات تصل و الكربوهيدرات، وهو أكبر كمية علف يمكن الحصول عليه بأقل سعر ممكن، بجانب أنه يعد ذات عائد اقتصادي للمزارعين.



وأوضح أن مربي الحيوانات يستخدمون البطاطا في البداية كعلف مساعد مع الشعير، حتى يعتاد عليها الحيوانات، ومؤكدًا أنه يجري متابعة المزارعين بشكل دوري من قبل القوافل الزراعية الإرشادية، لتقديم الإرشاد اللازم للهم، وذلك ضمن أهداف المحافظة بقيادة اللواء خالد فودة، بالنهوض بالقطاع الزراعي.