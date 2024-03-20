هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية تفرض غرامة 271 مليون دولار على جوجل

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية غرامة على شركة "جوجل" عملاقة الإنترنت، قيمتها 250 مليون يورو (271 مليون دولار)، بسبب عدم التزامها باتفاقيات حقوق الطبع والنشر الملزمة مع الناشرين والوكالات الفرنسية، بحسب ما ورد في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء.

وتتهم السلطات "جوجل" بعدم الشفافية والتواصل غير المكتمل في مفاوضاتها مع الناشرين ووكالات الأنباء، بشأن الدفع مقابل استخدام المحتوى الصحفي.

كما يُزعم أن "جوجل" قللت من تقدير الإيرادات غير المباشرة من المحتوى الصحفي الذي يتم استخدامه.

وترى هيئة المنافسة أيضا سوء سلوك فيما يتعلق ببرنامج "جيمينى إيه آى " الخاص بـ"جوجل"، وذلك لأن الشركة لم تبلغ الناشرين والوكالات بشأن استخدام البرنامج للمحتوى الخاص بهم.

كما لم تتتح "جوجل" أي فرصة للناشرين للاعتراض على استخدامه، وعرضت عليهم فقط عوضا عن ذلك فرصة رفض استخدام محتواهم خلال جميع خدمات "جوجل".