منطقة بيلجورود على الحدود الروسية تتعرض للقصف من الجانب الأوكراني

مازال الوضع في منطقة بيلجورد الواقعة على الحدود الروسية، والتي تتعرض للقصف من الجانب الأوكراني من الحدود منذ عدة أيام، مستمرا في التدهور.

وأعلن حاكم المنطقة فياشيسلاف جلادكوف اليوم الأربعاء، بداية مبكرة للعطلات للعاصمة الإقليمية والمقاطعات على طول الحدود مع أوكرانيا. وفي سبع مقاطعات، أقيمت نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية لتنظيم الدخول للمنطقة.

وقالت رئيسة المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفينكو، إنه سوف يكون هناك "رد ملائم" على الهجمات من الجانب الأوكراني.

وقالت ماتفينكو وهي حليف مقرب لفلاديمير بوتين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم الأهداف المدنية والمدن، بدون تقديم أي دليل. واتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتنسيق تحركات الجيش الاوكراني، بدون تقديم أي دليل أيضا على تلك المزاعم.

وتقول القوات شبه العسكرية الموالية لأوكرانيا إنها هي التي تنفذ الهجمات وليست القوات المسلحة الأوكرانية النظامية.

وقال جلادوف أمس الثلاثاء، إنه سيتم جلب ما إجماليه تسعة آلاف طفل إلى مناطق آمنة. وأجريت عمليات إجلاء مماثلة العام الماضي عقب قصف المنطقة.

وتعتبر منطقة بيلجورود الحدودية منطقة انتشار مهمة إستراتيجيا للجيش الروسي.