مونيكس: اليابان لديها المزيد من قوة النيران للدفاع عن الين المتراجع

ذكر سيمون هارفي، رئيس "تحليل العملات الأجنبية" في شركة "مونيكس يوروب ليمتد" أن محور السياسة النقدية لليابان، منحها المزيد من "قوة النيران" للدفاع عن الين المتراجع.



وأضاف هارفي أنه بينما "زوج العملة، الدولار مقابل الين، لا يزال تحت رحمة العائدات الأمريكية، إلا أن اليابان الآن في وضع مختلف، عما كانت عليه، حيث تراجعت قيمة العملة، على مدار السنوات القليلة الماضية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وكتب في مذكرة، بعد اجتماع بشأن السياسة أمس الثلاثاء ، للبنك المركزي الياباني "مع السماح الآن لعوائد السندات الحكومية، بالتعديل بشكل مرن، نحو مستوى أعلى، طالما كان ذلك بأسلوب معتدل، فإن التدخل الشفهي من جانب صانعي السياسة، سيكون الآن أكثر فعالية، حيث يمكنهم توجيه توقعات السياسة المستقبلية، بشكل فعال، في اتجاه متشدد لدعم الين".



وتراجع الين بواقع 3ر0%، ليصل إلى 37ر151، مقابل الدولار، في الساعة الرابعة و35 دقيقة مساء، في طوكيو، اليوم الأربعاء، بعد تراجع بأكثر من 1%، أمس الثلاثاء.