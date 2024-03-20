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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تزعم قتل خمسة مسئولين بارزين بحماس في رفح

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:48 م
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاحه الجوي قتلت خمسة مسئولين بارزين من حركة حماس في رفح أول أمس الاثنين.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني: "نفذت الطائرات عملياتها بناء على معلومات استخباراتية قدمها الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)".

وقال جيش الاحتلال: "إن هؤلاء النشطاء الذين قتلوا هم سيد قطب الخشاش وأسامة حمد زاهر ومحمد وعوض الملاحي، الذين كانوا رؤساء مكتب الطوارئ التابع لحماس في شمال وشرق رفح، كما تم قتل هادي أبو الرواس وهو مسئول عمليات بحركة حماس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن "بلاده سوف تلاحق مسئولي حركة حماس ردا على هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".

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