عام دراسي جديد في أفغانستان بدون الفتيات بعد الصف السادس للسنة الثالثة على التوالي

أعلن المسئولون في أفغانستان عن انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء، فيما جرى منع التلميذات ما بعد الصف السادس (12 عاما) من الحضور للعام الثالث على التوالي.

احتفل وزير التعليم من الحكومة الأفغانية التي ترأسها طالبان، حبيب الله أغا، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى ببداية العام الدراسي الجديد بمراسم أقيمت في مدرسة أماني الثانوية في كابول.

ولم يتحدث أي من المسؤولين في الفعالية بشأن أي خطط للمدارس بالنسبة للفتيات ما بعد الصف السادس.

وجرى منع الصحفيات من حضور المراسم. وجاء في الدعوة التي أرسلت للمراسلين "نظرا لقلة الأماكن الملائمة.. نعتذر للصحفيات ".

ووجه قادة أفغانستان السابقون حامد كرزاي وعبدالله عبدالله رسائل منفصلة تدعو طالبان إلى السماح للفتيات بمواصلة التعليم الثانوي والجامعي مطلع السنة الفارسية الجديدة.

ومنذ العودة إلى السلطة في أغسطس 2021، منعت طالبان الفتيات والنساء من الدراسة ما بعد الابتدائية. غير أنه في بعض الأجزاء من البلاد مازالت النساء والفتيات يذهبن إلى المدارس الدينية وكذلك مدارس القبالة (التوليد) والتمريض.