الإحصاء: 663 ألف فرد يعملون بالقطاع الأعمال العام خلال عام 2023

انخفض إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام بنسبة 1.1%؛ لتسجل 663.3 ألف عامل في عام 2023 مقابل 671 ألف عامل في عام 2022، بحسب نشرة النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام /الأعمال العام عام 2023 "الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للنشرة، تراجع عدد العاملين الذكور بنسبة 1.3% ليبلغ 580.2 ألف عامل عام 2023 مقابل 588 ألف عامل عام 2022، كما انخفض عدد العاملات الإناث بنسبة 0.2%؛ ليبلغ 83.2 ألف عامل عام 2023 مقابل 83.3 عامل عام 2022

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.9 ألف عامل بنسبة قدرها 32.4%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.7%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.6% من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

وسجلت محافظة القاهرة، أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 234 ألف عامل بنسبة 35.2% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 69 ألف عامل، ثم الغربية بحوالي 33 ألف عامل، ثم الدقهلية حوالي 26 ألف عامل، وأخيرًا محافظة القليوبية بحوالي 25 ألف عامل.

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 35.4% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 0.9% من إجمالي عدد العاملين.