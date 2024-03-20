قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إن الشهرة لم تكن هدفها في يوم من الأيام، مؤكدة أنها زائلة مثل المال.
وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنها متقبلة زوال الشهرة إذ أن دوام الحال من المحال، مؤكدة أن كل شيء يتغير مع مرور الوقت.
وضربت أمثلة على ذلك بزلزال وحرب سوريا، مشيرة إلى تحول بلادها من «أحسن البلاد» إلى ساحة حرب في غمضة عين، قائلة: «كنا في بيتنا وبغمضة عين حصل زلزال في سوريا والناس ماتت، كنا من أحسن البلاد وصار عندنا حرب والناس ماتت، ممكن الإنسان يكون فوق بكرا بعده يكون تحت، هذه إرادة رب العالمين وأنا مؤمنة بقدره».
وأكدت أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تكمن في الشهرة أو المال؛ بل في أخلاقه وسمعته الطيبة، قائلة:«الشهرة والمال كل هذه الأشياء بتزول، ولن ببقى للإنسان سوى معاملته مع نفسه ومع الأخرين وأخلاقه والسمعة الحلوة وعملك الخير هو ما يظل بعد الموت، أما أي أشياء أخرى بتزول وما لها معنى».
وردا على سؤال حول شعورها بالندم على زوال الشهرة، قالت فواخرجي إنها لا تفكر في هذا الموضوع.
وعن شعورها في حال أصبح حسابها البنكي صفرًا، قالت «سيكون مزعجا»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع السوريين ممن يملكون حسابات بنكية يعانون من مشاكل مالية كبيرة في حساباتهم البنكية بعد الحرب، لافتة إلى اختيارها البقاء في سوريا على الرغم من ذلك.
وأكدت أن المال ليس هو مقياس قيمة الانسان، قائلة: «الفلوس بتروح وتيجي، الإنسان هو اللي بيصنع الفلوس، وليس هي ما تصنعك، الفلوس ولا شيء، أنا راضية وقنوعة والحمد الله أن الواحد ما يحتاج لأحد، ويظل كما هو محافظ على احترامه لنفسه».