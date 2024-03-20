قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إن الشهرة لم تكن هدفها في يوم من الأيام، مؤكدة أنها زائلة مثل المال‎.‎

وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، ‏مساء ‏الأربعاء، أنها متقبلة زوال الشهرة إذ أن دوام الحال من المحال، مؤكدة أن كل شيء يتغير مع مرور الوقت. ‏

وضربت أمثلة على ذلك بزلزال وحرب سوريا، مشيرة إلى تحول بلادها من «أحسن البلاد» إلى ساحة حرب في ‏غمضة عين، قائلة: «كنا في بيتنا وبغمضة عين حصل زلزال في سوريا والناس ماتت، كنا من أحسن البلاد وصار ‏عندنا حرب والناس ماتت، ممكن الإنسان يكون فوق بكرا بعده يكون تحت، هذه إرادة رب العالمين وأنا مؤمنة بقدره». ‏

وأكدت أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تكمن في الشهرة أو المال؛ بل في أخلاقه وسمعته الطيبة، قائلة:«الشهرة والمال ‏كل هذه الأشياء بتزول، ولن ببقى للإنسان سوى معاملته مع نفسه ومع الأخرين وأخلاقه والسمعة الحلوة وعملك الخير ‏هو ما يظل بعد الموت، أما أي أشياء أخرى بتزول وما لها معنى».‏

وردا على سؤال حول شعورها بالندم على زوال الشهرة، قالت فواخرجي إنها لا تفكر في هذا الموضوع.‏

وعن شعورها في حال أصبح حسابها البنكي صفرًا، قالت «سيكون مزعجا»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع ‏السوريين ممن يملكون حسابات بنكية يعانون من مشاكل مالية كبيرة في حساباتهم البنكية بعد الحرب، لافتة إلى اختيارها البقاء في سوريا على الرغم من ذلك‎.‎

وأكدت أن المال ليس هو مقياس قيمة الانسان، قائلة: «الفلوس بتروح وتيجي، الإنسان هو اللي بيصنع الفلوس، وليس ‏هي ما تصنعك، الفلوس ولا شيء، أنا راضية وقنوعة والحمد الله أن الواحد ما يحتاج لأحد، ويظل كما هو محافظ على ‏احترامه لنفسه».‏