صناع مسلسل الكبير أوي 8 يعلنون انتهاء تصوير جميع المشاهد

انتهى صناع الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي 8"، من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري.

وعبر مصطفى غريب عن امتنانه للفنان أحمد مكي، ومخرج المسلسل أحمد الجندي، من خلال نشر صور تجمعهما به، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا: "فركش مسلسل الكبير أوي 8.. وهيفضل أي نجاح أو خير الواحد بيشوفه ربنا جاعل الأحمدين دول هما السبب فيه، الأستاذ أحمد مكي، والأستاذ أحمد الجندي شكرا لكم على كل اللي بتعملوه معانا من ساعة ما اتقابلنا لحد دلوقتي، بحبكم من قلبي قسما بالله".

وكان نشب حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي"، في دوار الكبير بالمزاريطة، والذي يتواجد في منطقة المنصورية، خلال تصوير الجزء الثامن، منذ قرابة شهر.

وانتقلت سيارات المطافئ والإسعاف لمكان الحريق مباشرة، من أجل السيطرة على الحريق وإخماده، حيث كان الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتواصلت «الشروق»، مع الفنان حاتم صلاح، من أجل الاطمئنان على صحة فريق العمل، والذي أكد أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات في فريق العمل، وأن الجميع بخير وسلام.

وأشار صلاح، إلى أنه سيتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية للعمل بعد إعادة ضبط اللوكيشن مرة أخرى.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.