الأرصاد تحذر من التقلبات الحادة والسريعة الفترة المقبلة: لا تغيروا نوعية الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير، لافتة إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار من كل المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع في قيم الحرارة بمعدل 4 درجات عن أمس، قائلة إن العظمى على القاهرة 25 درجة.

ولفتت إلى أن زيادة فترات سطوع الشمس تؤدي إلى الشعور بالدفء نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، موضحة أن الطقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت بأن الانخفاض في قيم الحرارة محسوس خلال فترة الليل المتأخر الفجر والصباح الباكر؛ لتسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، مشيرة إلى أن معظم المحافظات الشمالية تشهد نشاطًا للرياح مساء.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح الذي تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يؤدي إلى انخفاض الحرارة خلال فترات المساء، منوهة أنه مثير لبعض الرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.

وتوقعت عودة قيم الحرارة للانخفاض تدرجيًا أيام الجمعة والسبت، محذرة من أن الفترة الحالية تتسم بتقلبات جوية حادة وسريعة، وتغير درجات الحرارة على مدار اليوم الواحد.

وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية، مضيفة: «سنبدأ فصل الربيع المعروف بتغيراته الحادة والسريعة والتباين الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل، ونناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله».