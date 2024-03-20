البحرية الجزائرية تنفذ تدريبا يحاكي تحرير رهائن بمنشأة طاقة حساسة

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن وحدات من قوات البحرية نفذت تمرينا تكتيكيا بعنوان "التدخل لتحرير رهائن على مستوى محطة توليد الكهرباء"، وذلك على مستوى محطة توليد الكهرباء بمنطقة الأشواط بولاية جيجل شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التمرين المذكور عرف مشاركة مختلف التشكيلات المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات، وإنه يهدف "لتفعيل الميكانيزمات لتسيير مثل هذه الحالات وتجسيد التعاون والتنسيق الفعال بين وحدات الواجهة البحرية الشرقية في عملية التدخل لتحرير رهائن على مستوى منشأة طاقة حساسة"، إضافة إلى "تدريب هيئات القيادة والأركان على تنظيم وقيادة مثل هذه العمليات والمحافظة على الجاهزية القتالية للوحدات المتدخلة".

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى اعتقال الإرهابي "ريكان الصفاح" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج، وتوقيف 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الجزائري، الأسبوع الماضي.