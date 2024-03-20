إنتل تحصل على منح وقروض من الحكومة الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الحكومة الأمريكية منح شركة صناعة أشباه الموصلات العملاقة إنتل، منحا بقيمة 8.5 مليارات دولار وقروضا بقيمة 11 مليار دولار للمساهمة في تمويل توسيع مصانع الشركة في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إنتل ستصبح أكبر مستفيد من برنامج الدعم الحكومي الأمريكي لصناعة أشباه الموصلات المحلية.

في الوقت نفسه، فإن حزمة المساعدات الحكومية ستدعم برنامج استثمارات لشركة إنتل داخل الولايات المتحدة البالغ قيمته 100 مليار دولار تقريبا، ويتضمن إنتاج أحدث الرقائق في ولايتي أريزونا وأوهايو الأمريكيتين بحسب بيان وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما سيساهم التمويل الحكومي في دفع نفقات أجهزة منشآت الأبحاث والتطوير، ومشروعات التغليف المتطورة في المنشآت الأصغر بولايتي أوريجون ونيو مكسكيو التابعة لشركة إنتل.

وأشارت إنتل إلى اعتزامها الحصول على إعفاءات ضريبية لاستثماراتها من وزارة الخزانة الأمريكية بما يمكن أن يغطي حوالي 25% من الإنفاق الرأسمالي، بحسب وزارة التجارة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن مجمع مصانع إنتل في فونيكس في وقت لاحق من اليوم ليعلن عن الاتفاق الأولي مع إنتل بشأن حزمة الدعم الحكومي.