وزير الرياضة: دورنا توفير المناخ المناسب لحسام حسن في مهمته مع المنتخب

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دعا وزير الرياضة أشرف صبحي الجماهير المصرية حضور بطولة كأس عاصمة مصر والتي ستقام بمشاركة المنتخب الوطني وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية:" دعمنا الكامل للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، نحاول توفير كافة عناصر النجاح للجهاز الفني من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح وإسعاد الجماهير وإعادة الثقة من جديد".

أضاف:" أهمية البطولة أصبحت مضاعفة بعد نقلها لإقامتها في مصر واعتمادها رسميا من فيفا".

أكمل:" ستكون هناك تسهيلات للجماهير من أجل حضور مباريات البطولة ستقام وسط أجواء فرح وسهرة رمضانية رائعة".

أتم:" المنتخب يحتاج دعم الجماهير في الفترة المقبلة ودعم الجهاز الفني الجديد ودورنا توفير المناخ المناسب والتحضير من اجل الفوز في مباراتي شهر يونيو بتصفيات كأس العالم 2026".