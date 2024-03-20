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وزير الرياضة: دورنا توفير المناخ المناسب لحسام حسن في مهمته مع المنتخب

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:38 ص

 دعا وزير الرياضة أشرف صبحي الجماهير المصرية حضور بطولة كأس عاصمة مصر والتي ستقام بمشاركة المنتخب الوطني وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية:" دعمنا الكامل للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، نحاول توفير كافة عناصر النجاح للجهاز الفني من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح وإسعاد الجماهير وإعادة الثقة من جديد".

أضاف:" أهمية البطولة أصبحت مضاعفة بعد نقلها لإقامتها في مصر واعتمادها رسميا من فيفا".

أكمل:" ستكون هناك تسهيلات للجماهير من أجل حضور مباريات البطولة ستقام وسط أجواء فرح وسهرة رمضانية رائعة".

أتم:" المنتخب يحتاج دعم الجماهير في الفترة المقبلة ودعم الجهاز الفني الجديد ودورنا توفير المناخ المناسب والتحضير من اجل الفوز في مباراتي شهر يونيو بتصفيات كأس العالم 2026".


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