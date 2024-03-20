وزير الرياضة: دورنا توفير المناخ المناسب لحسام حسن في مهمته مع المنتخب

دعا وزير الرياضة أشرف صبحي الجماهير المصرية حضور بطولة كأس عاصمة مصر والتي ستقام بمشاركة المنتخب الوطني وكرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.
وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية:" دعمنا الكامل للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، نحاول توفير كافة عناصر النجاح للجهاز الفني من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح وإسعاد الجماهير وإعادة الثقة من جديد".
أضاف:" أهمية البطولة أصبحت مضاعفة بعد نقلها لإقامتها في مصر واعتمادها رسميا من فيفا".
أكمل:" ستكون هناك تسهيلات للجماهير من أجل حضور مباريات البطولة ستقام وسط أجواء فرح وسهرة رمضانية رائعة".
أتم:" المنتخب يحتاج دعم الجماهير في الفترة المقبلة ودعم الجهاز الفني الجديد ودورنا توفير المناخ المناسب والتحضير من اجل الفوز في مباراتي شهر يونيو بتصفيات كأس العالم 2026".