وزارة الدفاع التشيكية تنفي مزاعم بأن الحكومة تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع التشيكية، شائعات بأن الحكومة تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، في أبريل المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا معنى لها تماما، حسب "راديو براغ" اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة، أن التفويض الحالي لمشاركة القوات المسلحة التشيكية، في عمليات خارجية، يسمح بإرسال 35 جنديا كحد أقصى إلى أوكرانيا، فقط لحماية موظفي سفارة جمهورية التشيك، أو للمشاركة في تحقيق في جرائم تم ارتكابها، فيما يتعلق بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وتابعت الوزارة، أنه لم يتم الموافقة على أي عملية أخرى أو التخطيط لها خارج هذا التفويض.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، قد ذكر الأربعاء الماضي، أن بلاده ستبدأ قريبا في الحصول على ذخائر تم شراؤها، بموجب مبادرة أطلقتها التشيك، طبقا لما ذكره موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري.

وكانت التشيك قد أعلنت الشهر الماضي، خطة لتأمين 800 ألف قذيفة مدفعية، لأوكرانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).

وسيأتي التمويل، من دول أخرى، حيث انضمت 18 دولة إلى المبادرة حتى الآن.