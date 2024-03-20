كشف "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد للسعودية المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن انضمامه، اليوم الأربعاء، رسمياً للميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعد أكبر مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم على تبني أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وسيتبنى طيران الرياض كونه مشاركاً فاعلاً في الميثاق، سياسات وممارسات مستدامة متماشية مع مبادئ المسؤولية المجتمعية في مجالاتٍ مثل حقوق الإنسان وحقوق العمال والممارسات البيئية ومكافحة الفساد، علاوةً على تقديم تقارير دورية عمّا يتم إحرازه من تقدم في هذه الجهود.

ويهدف الميثاق العالمي للأمم المتحدة الطوعي الذي أطلق في العام 2000، إلى تشجيع الشركات من جميع أنحاء العالم، على تطوير أفضل الممارسات والسياسات التجارية وتنفيذها والإفصاح عنها، وستتوفر لطيران الرياض كونه عضواً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مجموعة كبيرة من الأدوات والموارد التي ستمكنه من تعزيز مجالات التعليم والتدريب والتطوير الخاصة بالاستدامة لموظفيه.