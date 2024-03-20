القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة السيدة زينب.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزة أحدهما فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار؛ لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، لافتين إلى تصرفهما فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته 2 مركبة "توك توك"، ودراجة نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.