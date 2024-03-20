نتنياهو يزعم اعتقال مسئولين بارزين بحماس



زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد من المسئولين البارزين بحركة حماس، وفق قوله.

وقال نتنياهو: "في الوقت الذي نستعد فيه لدخول مدينة رفح، وهو الأمر الذي سوف يستغرق بعض الوقت، نواصل العمل بكل قوة"، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "نواصل العمليات في خان يونس والمخيمات الوسطى من خلال استهداف واعتقال قادة حماس، كما فعلنا في مستشفى الشفاء ومن خلال تصفية المئات من الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الأربعاء أن طائرات سلاحه الجوي قامت بتصفية خمسة مسئولين بارزين في رفح أول أمس الاثنين، وهم سيد قطب الخشاش وأسامة حمد زاهر ومحمد وعوض الملاحي، الذين كانوا رؤساء مكتب الطوارئ التابع لحماس في شمال وشرق رفح، كما تم قتل هادي ابرو الرواس وهو مسئول عمليات بحركة حماس.

وادعى أنه قواته قتلت حتى الآن أكثر من 90 مسلحا من حركة "حماس"، خلال مداهماته المستمرة، لمستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، إضافة إلى اعتقال أكثر من 300 من عناصرها.