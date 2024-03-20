فوضى في الكنيست: نائبة تصرخ بوجه أحد أقارب المحتجزين لدى حماس بعدما انتقد نتنياهو

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هاجمت نائبة إسرائيلية بشدة، أحد أقارب الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، بعد أن انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتوجهت تالي غوتليف، وهي نائبة إسرائيلية عن حزب الليكود، بالحديث إلى ممثل عائلات الأسرى بالقول: «لا يجب أن تتحدث هكذا عن رئيس الوزراء».

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، استشاطت النائبة غضبًا بعد ما قال ممثل عائلات المحتجزين إن نتنياهو وزمرته هم «مجموعة من الفاسدين والمجرمين».

وأثارت تصريحات «غوتليف»، موجة من الاستهجان داخل القاعة، حيث وصف نائب من المعارضة العمالية زميلته بـ«الوقحة ودعاها لإحناء الرأس أمام عائلات الأسرى».

"חצופה, תרכיני את הראש שלך בפני המשפחות" - ח"כ גלעד קריב תקף את ח"כ טלי גוטליב, לאחר שקטעה בן משפחה שכולה שכינה את רה"מ נתניהו 'מושחת ועבריין'. ח"כ גוטליב פנתה לח"כ קריב: "אתה נמצא בפריימריז - לא מרשים אותי הצרחות שלך"@KarivGilad @TallyGotliv@netanyahu @HavodaParty… pic.twitter.com/feq8bAJaFV — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 20, 2024

وفي وقت سابق، أغلق أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة عليها صور أعضاء مجلس حكومة الحرب كتب عليها: «الأمر عليكم، لا تعودوا من قطر دون اتفاق».

وأغلق المتظاهرون الممر المتجه شمالا لطريق أيالون السريع بالقرب من تقاطع لاغوارديا لمدة 15 دقيقة قبل أن يتفرقوا.

وجاءت المظاهرة في الوقت الذي يزور فيه المفاوضون الإسرائيليون قطر لإجراء محادثات عبر وسطاء، للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح المحتجزين.