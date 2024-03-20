سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي خمسة أشخاص، على الأقل، حتفهم في أوكرانيا، إثر هجوم بصاروخ روسي على مدينة خاركيف شرقي البلاد.

وأعلن حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق تليجرام إصابة سبعة أشخاص آخرين، بعضهم تعرض لإصابات خطيرة.

ويعتقد أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت سلطات الدفاع المدني أن حريقا اندلع في مبنى على مساحة 10 آلاف متر مربع بسبب وجود العديد من المواد القابلة للاشتعال. وبحسب تقارير إعلامية، كانت دار طباعة هي الأكثر تضررا جراء الحريق.

وتقع خاركيف على بعد ما يزيد قليلا على 20 كيلومترا من الحدود الروسية ويهاجمها الجيش الروسي بصفة دورية بالصواريخ والطائرات المسيرة.