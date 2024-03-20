 رابطة العالم الإسلامي تحذر من الفتن وتدعو إلى التصدى لمخاطر الإقصاء - بوابة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تحذر من الفتن وتدعو إلى التصدى لمخاطر الإقصاء

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
الرياض-(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:39 م

شددت وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية الصادرة في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة على تجاوز مآسي المعترك الطائفي بنزعته المنتحلة على هدي الإسلام.

وراهنت الوثيقة، على الوعي بأدب الاختلاف وحُسن الوصال، مع الحذر والتصدي لمخاطر التصنيف والإقصاء، وسلبيات التجريح والإسقاط، ورفْض مجازفات التضليل والتكفير، وما أفضت إليه من شَتاتٍ وفُرقةٍ وعداواتٍ وفسادٍ كبير.

ودعت الوثيقة إلى التحذير من الفتن، وتفادي أسبابها، والتصدي للمحرّضين عليها والمروِّجين لها، والتنديد بإثارتها بين أبناء الوطن الواحد، وفي المجتمع الإسلامي بعامَّة من خلال العبارات والشعارات والممارسات الطائفية التي تَستهدف النيل من الأخوّة الإسلامية المنصوص عليها في قول الله تعالى: "إنما المؤمنونَ إِخْوَةٌ".

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