أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عدد الجرائم العنصرية في العام الماضي فاق بكثير عددها في العام السابق عليه.

وقالت الوزارة، إن عدد الجرائم والجنح سجل ارتفاعا بنسبة 32%، بمحصلة بلغت حوالي 8500 جريمة وجنحة في فرنسا.

وأشارت الوزارة إلى وقوع نحو 6400 حادث عنصري تعرض فيها أشخاص لإهانات أو استفزازات أو تعرضوا لتهديد بالقتل أو الابتزاز.

وقالت الوزارة، إن حوادث العنف الجسدي والاعتداءات تقع بوتيرة أقل، لكن مثل هذه الحالات زادت أيضا في العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الهجمات زادت بشكل خاص اعتبارا من أكتوبر فصاعدا، في سياق التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة أيضا إن أشخاصا من دول أفريقية تأثروا بشكل خاص بالجرائم العنصرية العام الماضي، فرغم أنهم يشكلون 4% فقط من إجمالي السكان، فإنهم شكلوا 11% من ضحايا الهجمات العنصرية.