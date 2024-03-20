برونو فيرنانديز يكشف عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

أكد برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه اجتمع بـ «السير جيم راتكليف»، المالك الجديد للنادي، مع بداية الحقبة الجديدة.
حصل راتكليف على 25% من أسهم النادي الإنجليزي، مقابل 1.25 مليار جنيه إسترليني.
وقال فيرنانديز وفقا لما نقله فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير: «أريد أن أبقى هنا. أريد أن أكون جزءً من المشروع فيما هو قادم».
أكد: «لقد عقدت بالفعل اجتماعًا مع المالكين الجدد. إنهم يريدون الاجتماع مع اللاعبين وقد فعلوا ذلك بشكل فردي بالفعل».
شارك برونو خلال الموسم الجاري ببطولة الدوري الإنجليزي، في 27 مباراة، سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.