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برونو فيرنانديز يكشف عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 9:13 م

أكد برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه اجتمع بـ «السير جيم راتكليف»، المالك الجديد للنادي، مع بداية الحقبة الجديدة.

حصل راتكليف على 25% من أسهم النادي الإنجليزي، مقابل 1.25 مليار جنيه إسترليني.

وقال فيرنانديز وفقا لما نقله فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير: «أريد أن أبقى هنا. أريد أن أكون جزءً من المشروع فيما هو قادم».

أكد: «لقد عقدت بالفعل اجتماعًا مع المالكين الجدد. إنهم يريدون الاجتماع مع اللاعبين وقد فعلوا ذلك بشكل فردي بالفعل».

شارك برونو خلال الموسم الجاري ببطولة الدوري الإنجليزي، في 27 مباراة، سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.


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