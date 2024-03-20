لاجارد: البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع الالتزام بخفض الفائدة بعد خطوة محتملة في يونيو المقبل

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك لا يستطيع الالتزام بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة، بعد خطوة أولى محتملة في يونيو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لاجارد قالت في كلمة لها اليوم الأربعاء: "عندما يتعلق الأمر بالبيانات ذات الصلة بقرارات السياسة، سوف نعلم المزيد بحلول أبريل المقبل وأكثر من ذلك بحلول يونيو المقبل"، بخلاف ذلك، مسار السياسة النقدية غير واضح.

وأضافت في مؤتمر صحفي فرانكفورت " قراراتنا سوف تستمر في الاعتماد على البيانات واللقاءات، حيث سوف نتعامل مع المعلومات الجديدة لدى ورودها".

وأضافت" هذا يشير إلى أنه حتى بعد أول خفض لمعدل الفائدة، لا نستطيع الالتزام المسبق بمسار معين يخص معدل الفائدة".

ومع تزايد وضوح أول تخفيض لمعدل الفائدة، يتحول النقاش الآن إلى مدى السرعة التي سوف يخفض بها البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة وإلى أين ستصل.