رئيس الاتحاد الإيطالي: أعيش أوقاتا مأساوية

جدد رئيس الاتحاد الايطالي، جابريل جارفينا رغبته في استكمال موسم دوري الدرجة الأولى، المتوقف منذ 9 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وأكد أنه لا يريد أن يصبح مدربًا في إيطاليا.

وقال جرافينا في مقابلة بثها التلفزيون الإيطالي "راي": "الرياضة الاحترافية الوحيدة التي توقفت حتى الآن بشكل كامل هي كرة السلة. كرة القدم تحرك خمسة مليارات يورو، التوقف اليوم سيكون كارثة".

وأكد أنه يعيش أوقاتا مأساوية على المستوى المهني من أجل دعم كرة القدم الايطالية ودفع المسابقة نحو العودة وأبرز أن التخلي عن الموسم "سينطوي على مسؤوليات هائلة لا يريد تحملها".

وأضاف "قرار كهذا سينطوي على مسؤوليات هائلة. لا أريد أن أصبح مدرب كرة قدم بإيطاليا. يجب أن أدافع عن كرة القدم ولا أتفهم هذه الممانعة لبدء إعادة تنظيم للحركة الرياضية، بكل الضمانات الممكنة".

وأتم "إلغاء الموسم مسؤولية أتركها للحكومة. سأتلقى القرار بأريحية. لكم أن تتخيلو المأساة التي أعيشها هذه الأسابيع، لاضطراري للدفاع بشكل منفرد تقريبا في معركتي للاستمرار".