الأمير فيليب يوجه التحيه للعاملين في القطاع الطبي الذين يواجهون فيروس كورونا

وجه الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التحية للعاملين في المجال الطبي الذين يواجهون فيروس كورونا.

وكتب الأمير فيليب -98 عاما- اليوم الاثنين، في رسالة نشرتها صفحة قصر بكنجهام: "في الوقت الذي نقترب فيه من أسبوع التحصين العالمي، أريد أن أشيد بالعمل الحيوي الذي يقوم به الكثيرون لمواجهة فيروس كورونا، من جانب العاملين في مجال الطبي والبحثي في الجامعات والمؤسسات البحثية، يتحدون جميعا لحمايتنا من فيروس كوفيد-19".

وأضاف: "بالنيابة عننا جميعا الذين يبقون في المنزل أمنين، أريد أن أتقدم بالشكر لكل العاملين الأساسيين، الذين يضمون استمرار البنية التحتية لحياتنا، العاملون والمتطوعون الذين يعملون على إنتاج وتوزيع الأغذية، الذين يبقون على استمرار خدمات البريد والتوصيل، الذين يضمنون استمرار جمع القمامة".

وكانت الملكة، التي سوف تتم عامها الـ94 غدا الثلاثاء، قد غادرت هي والأمير فيليب لندن وتوجها إلى قلعة ويندسور الشهر الماضي "كإجراء احترازاي" في ظل تفشي فيروس كورونا.

الاثنين 20 ابريل 2020 15:06

د ب أ

وجه الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التحية للعاملين في المجال الطبي الذين يواجهون فيروس كورونا.

وكتب الأمير فيليب -98 عاما- اليوم الاثنين، في رسالة نشرتها صفحة قصر بكنجهام: "في الوقت الذي نقترب فيه من أسبوع التحصين العالمي، أريد أن أشيد بالعمل الحيوي الذي يقوم به الكثيرون لمواجهة فيروس كورونا، من جانب العاملين في مجال الطبي والبحثي في الجامعات والمؤسسات البحثية، يتحدون جميعا لحمايتنا من فيروس كوفيد-19".

وأضاف: "بالنيابة عننا جميعا الذين يبقون في المنزل أمنين، أريد أن أتقدم بالشكر لكل العاملين الأساسيين، الذين يضمون استمرار البنية التحتية لحياتنا، العاملون والمتطوعون الذين يعملون على إنتاج وتوزيع الأغذية، الذين يبقون على استمرار خدمات البريد والتوصيل، الذين يضمنون استمرار جمع القمامة".

وكانت الملكة، التي سوف تتم عامها الـ94 غدا الثلاثاء، قد غادرت هي والأمير فيليب لندن وتوجها إلى قلعة ويندسور الشهر الماضي "كإجراء احترازاي" في ظل تفشي فيروس كورونا.