وزير الصحة الكويتي: 62 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي 367

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 62 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 305 حالات.