الحوثيون: مقتل وإصابة 52 فردا من قوات الجيش اليمني جنوبي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 52 فردا من قوات الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، :"تم كسر زحف واسع ومن عدة مسارات باتجاه مواقع قواتنا في باب غلق في الضالع".

وأشار الناطق العسكري الحوثي إلى أن الاشتباكات استمرت بين الطرفين لساعات.

وأضاف العميد سريع :"في جبهات الحدود تمكنت قواتنا من إفشال تسلل نفذه العدو باتجاه مواقع قواتنا قبالة جبل قيس بجيزان".

وأفاد العميد سريع، بأن طيران "العدوان" (التحالف العربي) شن 25 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف(شرق البلاد) وصعدة(شمال البلاد).

وأوضح العميد سريع أن 21 غارة استهدفت مديريتي مجزر و صرواح بمأرب، وغارتين على مديريتي سحار و كتاف بصعدة، وغارتين على خب والشعف بالجوف.

ولم يصدر التحالف والجيش اليمني تعليقا على هذا حتى الأن.

وكان للتحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد بعد دعوات أممية متكررة بشأن وقف المواجهات العسكرية، ضمن الإجراءات الرامية إلى العمل على إنهاء الحرب والتصدي لفيروس كورونا المستجد.