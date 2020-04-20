اقتصاديون يتوقعون أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة

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من المتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر العاشر على التوالي، وفقا للجنة من الاقتصاديين استطلعت آراءهم وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين.

وسوف يُعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية لهذا العام بعد غد الأربعاء للإعلان عن قرار البنك بشأن أسعار الفائدة.

وتوقع المسح الذي شمل 15 من الخبراء الاقتصاديين انخفاضا في المتوسط قدره 50 نقطة أساس على معدل الريبو (إعادة الشراء )لمدة أسبوع واحد، مع أدنى تقدير عند 25 نقطة أساس، والأعلى عند 100 نقطة.

وفي الشهر الماضي ، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة من 75ر10% إلى 75ر9% بعد التخفيضات على مدى الأشهر التسعة الماضية.

ومنذ بداية هذا العام ، قام البنك بخفض سعر الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس.

في عام 2019 ، قام البنك بتخفيض سعر الفائدة تدريجياً بمقدار 1200 نقطة أساس من 24% إلى 12%.

وبعد عقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية العام الماضي ، قرر البنك في عام 2020 زيادة عدد الاجتماعات السنوية إلى 12.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض أسعار الفائدة المرتفعة داعيا إلى خفضها بشكل ملموس.