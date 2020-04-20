الحماية المدنية تُخمِد حريقا بمنزل ريفي غربي الإسكندرية



سيطرت سيارتا إطفاء، تابعتين لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية تحت إشراف العميد جمال ياسين مدير الإدارة، اليوم الأحد، على حريق، نشب بمنزل ريفي، كائن في قرية 3 منطقة بنجر السكر، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية، غربي الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ العامرية، حول تلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث الحريق، وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، تم إخماده، وبفحصه تبين أنه نشب نتيجة ماس كهربائي.



تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيد للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.