بوتين: الصين أرسلت 150 مليون كمامة طبية إلى روسيا عبر قنوات مختلفة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن حوالي 150 مليون كمامة طبية وصلت روسيا عبر قنوات مختلفة من الصين.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في البلاد: "في الصين، عندما كان الأمر صعبًا بالنسبة لأصدقائنا هناك، أرسلنا لهم مليوني كمامة في شهر فبراير، واليوم وصل 150 مليون كمامة بالفعل من الصين عبر قنوات مختلفة".

وأضاف: "نحن نقوم بإعداد إنتاجنا الخاص.. في بداية شهر مارس، تم إنتاج مليون ومائتي ألف كمامة محليًا وبحلول نهاية الشهر سينتج 3.5 مليون في اليوم، وفي المستقبل القريب سننتج 7.5 مليون".

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة لمراقبة ورصد انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 47121 حالة.

وأشارت إلى أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو وبلغت 2026 حالة، وفي مقاطعة موسكو 578 حالة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في 185 بلدا وإقليما بلغت 2 مليون و420 ألف حالة، وعدد الوفيات 166 ألف حالة.