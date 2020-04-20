أعلنت شركة والت ديزني الأمريكية عن توقفها عن دفع رواتب أكثر من 100 ألف موظف لديها، أي نحو نصف قوة العاملين بالشركة، بداية من هذا الأسبوع، وخلال فترة الركود الاقتصادي التي تواجهها الشركة في ظل الإغلاق الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

وتدير شركة ديزني، التي تعد أكبر مؤسسة في مجال الأنشطة الترفيهية في العالم، متنزهات ترفيهية وفنادق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن توفر الشركة حوالي 500 مليون دولار شهريا بعد التوقف عن دفع رواتب نصف العاملين لديها، بحسب صحيفة الفايننشال تايمز.

يأتي هذا التوجه رغم أن ديزني حققت عائدات تشغيلية بلغت 1.4 مليار دولار من إدارة المتنزهات والمنتجات الترفيهية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

وقالت الشركة إنها ستوفر مزايا رعاية صحية كاملة للموظفين الذين تم منحهم إجازة بدون أجر، كما حثت موظفيها الأمريكيين على التقدم بطلب للحصول على مزايا حكومية أخرى من حزمة المعونات التي أقرها الكونغرس بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة منذ تشديد إجراءات الإغلاق في البلاد، ليتخطى ستة ملايين شخص، وهو ما أدى لخروج متظاهرين إلى شوارع الولايات المتحدة للمطالبة باستئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وتعد قطاعات السفر والترفيه أول القطاعات المتضررة ماليا من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وتكافح شركات الطيران للخروج من هذه الأزمة أيضا، وطلب العديد منها المساعدة المالية من الحكومات.

ورغم هذا، حققت ديزني عائدات جيدة من موقعها للبث المباشر على الإنترنت "ديزني بلس"، وأصبح لديها أكثر من 50 مليون مشترك في خمسة أشهر فقط منذ إطلاق موقعها.

وأعلنت والت ديزني، الشهر الماضي، أن رئيسها التنفيذي بوب إيغر، سيتخلى عن راتبه بالكامل خلال فترة تفشي الوباء، بينما سيحصل الرئيس التنفيذي بوب تشابيك، على 50 في المئة من راتبه فقط.

ويعد إيغر واحدا من المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا في قطاع الترفيه، حيث حصل على 47.5 مليون دولار العام الماضي، عن عمله كرئيس ورئيس تنفيذي للشركة.

وتوقع إيغر أنه حتى بعد إعادة فتح متنزهات الشركة فسيظل تطبيق إجراءات فحص درجات الحرارة للزوار جزءا من الروتين المعتاد مثل فحص الحقائب.