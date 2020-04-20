«الشروق» تحذر من تداول تصريحات وأخبار كاذبة منسوبة لشيخ الأزهر ووزيرة الصحة

رصدت «الشروق» تداول بعض الصور التي تحمل تصريحات مكذوبة منسوبة لمسئولين بالدولة مثل رئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزيرة الصحة، وبصفة خاصة هجوم مزعوم منسوب لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعناوين خبرية أخرى كاذبة منسوبة إلى «الشروق»، وحسابات تنتحل اسمها.

تحذر «الشروق» قراءها الأعزاء من تداول مثل هذه المواد، وتعتبر هذا بلاغا للسلطات المختصة لانخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن لحماية الرأي العام من التضليل، وحماية اسم "الشروق" من التزوير والإساءة.

"الشروق" تنشر موادها وصورها وعناوينها فقط على موقعها الرسمي www.shorouknews.com

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