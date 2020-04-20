ضياء السيد لصالح جمعة: قطار الأهلي يفرم أي لاعب

وجه ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، نصيحة لصالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، بعد إعلان ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، خروجه من حساباته الفنية، وأنه لا يحتاجه مع الفريق.

وحاول الأهلي، تسويق صالح جمعة خلال الفترة الماضية، للرحيل عن صفوف الفريق بناء على رغبة المدرب السويسري، إلا أن عدم انضباط اللاعب، أبعد كافة فرق الدوري عن التقدم بعرض للحصول على خدماته.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون تايم سبورت": "في البداية صالح جمعة لاعب موهوب وكان معنا بالجيل الذي شارك في كأس العالم للناشئين بكولومبيا وكان من اللاعبين المبشرين في الكرة المصرية".

وأضاف: "صالح انضم للأهلي ومستواه الفني لم يتطور حتى الٱن، حصل على أكثر من فرصة وعليه أن يعرف أن العمر يمر بسرعة والجميع يرى ما يقدمه اللاعب".

وأكمل: "قطار الأهلي يفرم أي لاعب لا يعرف قدرات نفسه، وأتمنى أن يراعي صالح هذه الفرص التي اتيحت له، لأنه لاعب كبير وفي يده أن يغير كل هذه المفاهيم، وهو قادر على العمل جيدا على نفسه".