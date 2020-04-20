مصدر طبي في تونس: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز عدد المرضى في المستشفيات

كشف عضو بلجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد في تونس، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد حالات الشفاء، عدد المرضى الخاضعين للعلاج في المستشفيات.

وأوضح الطبيب سمير عبد المؤمن المتخصص في الطب الاستعجالي وعضو اللجنة، في إحصاءات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن عدد المرضى في المستشفيات تقلص إلى 129 من بينهم 34 حالة في قسم الإنعاش، فيما تماثل 148 آخرون للشفاء من الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة حتى يوم أمس الأحد 879 حالة إصابة مؤكدة، من بين أكثر من 16 ألف تحليل مخبري جرت حتى الآن منذ الكشف عن الإصابة الأولى بالفيروس في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وتوفي 38 شخصا بالفيروس حتى الآن.

وفرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا عاما في البلاد منذ 22 مارس، ومددته حتى الثالث من مايو المقبل لمزيد التوقي من الفيروس.