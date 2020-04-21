رئيس المكسيك يدعو إلى وقف العنف في ظل انتشار كورونا

تشير تقارير إعلامية في المكسيك إلى أن أعضاء عصابات المخدرات وزعوا مؤخرا حزم مساعدات غذائية على المحتاجين في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي لم يستطع وقف موجة أعمال العنف في البلاد.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين:" نهتم بأزمة الفيروس التاجي ، ولكن للأسف ما زلنا نواجه مشكلة القتل".

وأضاف الرئيس المكسيكي:" حتى في ظل هذا الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا فهم لا يستسلمون. لذلك لا تخبروني بأنكم توزعون الطعام. لا... سيكون من الأفضل وقف العنف".

وتابع الرئيس المكسيكي قائلا "هذه ليست مساعدة....سيكون من المفيد لو أنهم توقفوا عن إيذاء الاخرين ."

ووفقًا للبيانات الأولية، يعد شهر مارس هو أكثر الشهور دموية خلال فترة الرئيس لوبيز أوبرادور، حيث فتحت السلطات الأمنية تحقيقات في 2585 جريمة قتل، أي ما يعادل 5ر83 جريمة في اليوم. ومع ذلك ، يمكن أن يشمل كل تحقيق منفرد أكثر من ضحية.

وتعاني المكسيك من موجة عنف كبيرة منذ سنوات، حيث يرتبط ذلك بشكل كبير بالعصابات الضالعة في تهريب المخدرات وعمليات الخطف والابتزاز.

وفي العام الماضي، تم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في هذا البلد الواقع في قارة أمريكا اللاتينية. ولم يتم حل معظم هذه الجرائم.

وأدت القيود الأخيرة المفروضة على تحركات المواطنين للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في المكسيك، إذ يعمل الكثير من المكسيكيين في القطاع غير الرسمي.