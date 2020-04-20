السودان: تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (26) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)إضافة إلى وفاة (2) من المصابين وذلك حسب التقارير الوبائية.علماً بأن الحالات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم.

بذلك يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (92) حالة، متضمنة (12) وفاة،بحسب بيان على موقع وزارة الصحة على تويتر نشر اليوم الاثنين .

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عاصمة السودان قد أعلنت الأسبوع الماضي حظر تجوال شامل بالولاية لمدة 3 أسابيع بدءا من السبت 18 الشهر الجاري، في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا كوفيد19.

يشار إلى أن السودان قد إتخذ عددا من الإجراءات من بينها حظر تجوال ليلي في عموم البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وحظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات.