محافظ جنوب سيناء يشدد على ضرورة رفع كفاءة الفنادق وإضافة منتج سياحي جديد استعدادا لاستئناف الحركة الوافدة



تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ مبادرة بعض مالكي الفنادق ومستثمري السياحة بشرم الشيخ للخاصة برفع كفاءة فنادقهم وإضافة منتج سياحي جديد بإنشاء مطاعم ومشايات ومناطق خدمية سياحية جديدة تمثل إضافة سياحية وجذب سياحي لمدينةشرم الشيخ إستغلالا لفترة الإجراءات الاحترازية والوقائية ولضمان عدم توقف عجلة الانتاج والعمل وللحفاظ علي العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد رزق لهم .



ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستمرارالعمل وعدم توقف عجلة الإنتاج بجميع المواقع وتشغيل العمالة غيرالمنتظمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العمال والحفاظ علي سلامتهم.



وأعلن رجال الأعمال ومالكي الفنادق عن استمرار العمل في رفع كفاءة الفنادق والمنشات السياحية بجنوب سيناء واضافة منتج سياحي جديد ثقة منهم في عودة السياحة سريعا بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا وتواكبا مع ما تشهده شرم الشيخ من جهود مكثفة للدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة ذلك من خلال اضافة مقاصد جذب سياحي جديدة وتطوير شامل تشهده المدينة .



وإطمأن المحافظ علي الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي سلامة العمال وإجراء الكشف الحراري لهم علي مداراليوم وكافة أعمال التطهير والتعقيم خلال العمل.

وأشاد محافظ جنوب سيناء برجال الأعمال الشرفاء الذين يحرصون علي العمالة ويوفروا فرص عمل لهم خلال تلك الفترة ..مؤكدا ان شرم الشيخ ستشهد طفرة سياحية جديدة بعد الإنتهاء من تلك الأعمال التي ستمثل منتج سياحي جديد وتزيد الجذب السياحي وانها قادرة على جذب أنواع مختلفه من السائحين الأجانب.