محافظ أسوان: هدوء تام في الشارع ولا تجمعات للمواطنين في شم النسيم

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الهدوء التام يسود الشارع الأسواني ولا وجود لأية تجمعات للمواطنين تزامنا مع عيد شم النسيم؛ تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

واوضح المحافظ، أن المحافظة أصدرت الأسبوع الماضي بشكل استباقي قرارات استهدفت منع التجمعات والاختلاط والتزاحم، وأوقفت شرطة المسطحات كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر والتي تعتبر بؤر للتجمعات داخل المركب أو اللنش، بالإضافة إلى مساهمة هذه الرحلات في نقل الأهالي للموتيلات والكافتيريات والمتنزهات والحدائق العامة والجزر النيلية وعلى شواطئ البر الغربي، والتي تم غلقها وغيرها من المقاصد التي تتجه لها الأهالي للاحتفال بشم النسيم.

وأضاف أنه تنفيذا للقرارات الحكومية الأخيرة؛ أغلقت مديرية أمن أسوان طرق كورنيش النيل بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو مع غلق مواقف السرفيس ووقف وسائل النقل العامة لضمان عدم وجود أية تجمعات، بجانب قيام الوحدات المحلية وشرطة المرافق غلق المحلات التجارية وغيرها من الأنشطة على غرار يومي الجمعة والسبت، علاوة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن.

وذكر أنه تم التشديد على المناطق التي تشهد إقبالا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبري أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب، مشيرًا إلى وجود متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف عمليات الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.